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В Росії заявили про збиття "Точки У" над Брянською областю

Фото: в Росії заявили про збиття "Точки У" над Брянською областю (zsu.gov/ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Над Клінцівським районом було збито ракету "Точка У". Постраждалих нема, на місці працюють оперативні служби", - написав Богомаз.

Примітно, що ця ракета була "збита" орієнтовно в той час, коли російські війська здійснювали обстріли Києва. Офіційних коментарів української сторони щодо цього не було.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. Зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури, постраждалих чи жертв немає.

Зазначимо, як раніше припустили в Повітряних силах ракети, якими було обстріляно Київ сьогодні, скоріш за все летіли по балістичній траєкторії з півночі.

Всі деталі ранкової атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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