В России заявили о сбитии "Точки У" над Брянской областью

"Над Клинцевским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - написал Богомаз.

Примечательно, что эта ракета была "сбита" ориентировочно в то время, когда российские войска совершали обстрелы Киева. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, пострадавших или жертв нет.

Отметим, как ранее допустили в Воздушных силах ракеты, которыми был обстрелян Киев сегодня, скорее всего, летели по баллистической траектории с севера.

Все детали утренней атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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