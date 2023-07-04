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В Росії заявили, що вивезли з України 700 тисяч дітей

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Вівторок 04 липня 2023 01:35
В Росії заявили, що вивезли з України 700 тисяч дітей Фото: в РФ заявили, що окупанти вевзли з України 700 тисяч дітей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупанти вивезли з України та територію Російської Федерації 700 000 дітей за останні роки.

Про це заявив російський чиновник Григорій Карасін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"За останні роки 700 тисяч дітей знайшли притулок у нас, рятуючись від бомбардувань і обстрілів із зон конфлікту в Україні", – написав Карасін.

Росія з початку свого повномасштабного вторгнення масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, достеменно відомо про 19 393 дітей, які були незаконно вивезені в Росію.

Реакція світу на викрадення росіянами українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом. Цей документ вперше згадує термін "геноцид" щодо дій Росії.

Через незаконну депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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