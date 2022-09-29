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У Росії заявили, що вимагатимуть екстрадиції звільнених із полону командирів "Азова"

Фото: У Росії заявили, що вимагатимуть екстрадиції звільнених із полону командирів "Азова" (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону. Бійці нібито мають відповідати за свої "злочини" перед законом, незважаючи на те, в якій країні вони перебувають.

Про це заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Звільнили солдатів - молодці, довелося обміняти їх на азовців - отже, цей азовець має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб він все одно відповів перед законом", - сказав він.

Володін додав, що головне завдання при обмінах полоненими – це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.

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Російська ФедераціяАзовціОбмін полоненимиВійна Росії проти України