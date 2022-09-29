В России заявили, что потребуют экстрадиции освобожденных из плена командиров "Азова"

"Освободили солдат - молодцы, пришлось обменять их на азовцев - значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - сказал он.

Володин добавил, что главная задача при обменах пленными - это освобождение максимального количества российских военнослужащих.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" некоторое время будут находиться в Турции.

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