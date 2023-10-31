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У Росії заявили, що спіймали "координатора" замаху на Царьова

Росія, Вівторок 31 жовтня 2023 14:48
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У Росії заявили, що спіймали "координатора" замаху на Царьова Фото: Олег Царьов (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання "координатора" замаху на зрадника та колаборанта Олега Царьова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське "РИА-Новости".

У ФСБ заявили, що згідно з результатами розслідування, координатором замаху на Царьова є 46-річчя жителя Ялти, який нібито "за завданням СБУ" організував стеження за колаборантом.

Там вигадали, що затриманий у Ялті обладнав схованку із засобами ураження, які надалі застосовував при "замаху". При цьому підозрюваний нібито дав "зізнавальні свідчення про свою співпрацю із СБУ".

Чоловік вигадав, що його "завербували" у січні 2023 року. У лютому він влаштувався працювати до ялтинського санаторію, де проживав зрадник. Координатор отримував вказівки щодо збору інформації для підготовки замаху, даних про пересування та місцезнаходження Царьова, а також щодо підбору місць для зберігання зброї.

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Олег Царьов ФСБ Російська Федерація
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