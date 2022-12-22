У Росії заявили, що Шойгу знову "інспектував" окупантів в Україні

"Шойгу проінспектував підрозділи угруповання збройних сил РФ у зоні проведення спецоперації", - пишуть кремлівські медіа.

Вказано, що Шойгу нібито "перевірив" умови розміщення своїх "вояк" та російської техніки у пунктах тимчасової дислокації.

Також російські ЗМІ додають, що Шойгу "проінспектував" позиційні райони військових частин та поспілкувався з окупантами.

Знову фікція від Шойгу?

Нагадаємо, зовсім нещодавно у Росії заявляли, що їх міністр оборони Сергій Шойгу "інспектував" передові позиції російських підрозділів. Але виявилося, що він був за 75 кілометрів від лінії фронту (у районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).

Своєю чергою українські військові висміяли новини про "поїздку" Шойгу.

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