У Росії заявили, що до перемовин зі США "залучать ООН та окремі країни": реакція ОП

Переговори між Росією та Сполученими Штатами були складними, але корисними для обох сторін. Про це заявив член російської делегації Григорій Карасін.

"Обговорювалося все - був інтенсивний, складний діалог, але він був дуже корисний і для нас, і для американців", - зазначив Карасін.

За його словами, обговорення охоплювало широкий спектр питань, і хоча переговори завершились, вони триватимуть.

Особливу увагу на переговорах було приділено залученню міжнародного співтовариства до подальших обговорень. Карасін підкреслив, що до наступних етапів переговорів будуть залучені ООН та інші країни.

"Ми будемо продовжувати це робити, залучаючи міжнародне співтовариство, насамперед ООН і окремі країни", - додав він.

В цілому, за словами російського сенатора, переговори створили враження конструктивного діалогу, який є важливим і необхідним. Американці, як зазначив Карасін, також зацікавлені у продовженні співпраці.

Згідно з російських джерел Reuters, проект спільної заяви вже було надіслано для затвердження до Москви та Вашингтона, і сторони планують оприлюднити його в вівторок.

Що про це кажуть в Офісі президента України

На тлі складних переговорів між США та Росією, що охоплюють різні міжнародні питання, в Україні висловили свою позицію щодо залучення Організації Об’єднаних Націй до подальших обговорень.

За словами радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка, Україна не може диктувати, кого США чи Росія залучатимуть до своїх переговорів, адже це питання їхнього вибору.

"Зрозумійте, що це ж не наші переговори (між США та РФ - ред.). Ми не можемо впливати на формат. Ми ж могли і не хотіти Беседу цього бачити, і не хотіли бачити, можливо, когось іншого", - сказав він.

Проте Лещенко також вказав на потенційні складнощі, які можуть виникнути через вплив Росії на ООН, зокрема через її право вето у Раді безпеки. Він застеріг, що використання цього важеля може значно ускладнити або навіть заблокувати переговорний процес.

"Тому якщо Росія воліє бачити там ООН, то це можна сказати, що в них є якісь важелі впливу на ООН", - додав він.