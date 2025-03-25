У Росії заявили, що до перемовин зі США "залучать ООН та окремі країни": реакція ОП

У Кремлі заявили, що переговори між Росією та США будуть продовжені, до них залучать ООН та інші країни. Обговорення в Ер-Ріяді охоплювало широкий спектр питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Переговори між Росією та Сполученими Штатами були складними, але корисними для обох сторін. Про це заявив член російської делегації Григорій Карасін.
"Обговорювалося все - був інтенсивний, складний діалог, але він був дуже корисний і для нас, і для американців", - зазначив Карасін.
За його словами, обговорення охоплювало широкий спектр питань, і хоча переговори завершились, вони триватимуть.
Особливу увагу на переговорах було приділено залученню міжнародного співтовариства до подальших обговорень. Карасін підкреслив, що до наступних етапів переговорів будуть залучені ООН та інші країни.
"Ми будемо продовжувати це робити, залучаючи міжнародне співтовариство, насамперед ООН і окремі країни", - додав він.
В цілому, за словами російського сенатора, переговори створили враження конструктивного діалогу, який є важливим і необхідним. Американці, як зазначив Карасін, також зацікавлені у продовженні співпраці.
Згідно з російських джерел Reuters, проект спільної заяви вже було надіслано для затвердження до Москви та Вашингтона, і сторони планують оприлюднити його в вівторок.
На тлі складних переговорів між США та Росією, що охоплюють різні міжнародні питання, в Україні висловили свою позицію щодо залучення Організації Об’єднаних Націй до подальших обговорень.
За словами радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка, Україна не може диктувати, кого США чи Росія залучатимуть до своїх переговорів, адже це питання їхнього вибору.
"Зрозумійте, що це ж не наші переговори (між США та РФ - ред.). Ми не можемо впливати на формат. Ми ж могли і не хотіти Беседу цього бачити, і не хотіли бачити, можливо, когось іншого", - сказав він.
Проте Лещенко також вказав на потенційні складнощі, які можуть виникнути через вплив Росії на ООН, зокрема через її право вето у Раді безпеки. Він застеріг, що використання цього важеля може значно ускладнити або навіть заблокувати переговорний процес.
"Тому якщо Росія воліє бачити там ООН, то це можна сказати, що в них є якісь важелі впливу на ООН", - додав він.
Нагадаємо, що 23 березня, в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між США та делегаціями України та Росії щодо завершення війни.
Під час зустрічі Київ та Вашингтон обговорювали припинення вогню в Чорному морі для забезпечення вільного судноплавства та зупинення атак на українські порти.
Окрім того, вчора США провели переговори з російською стороною, які тривали близько 12 годин. Невдовзі стало відомо, що плануються додаткові переговори з українською делегацією.
Водночас в адміністрації президента США Дональда Трампа розраховують укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, хоча не виключають можливості зміщення цього терміну.
Сьогодні стало відомо, що США та Росія готують спільну заяву за підсумками переговорів у Саудівській Аравії. Хоча зміст заяви поки що не розкривають, американська сторона в Ер-Ріяді передала оптимістичні сигнали адміністрації Трампа щодо прогресу в переговорах.
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