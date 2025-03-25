В России заявили, что к переговорам с США "привлекут ООН и отдельные страны": реакция ОП

В Кремле заявили, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. Обсуждение в Эр-Рияде охватывало широкий спектр вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами были сложными, но полезными для обеих сторон. Об этом заявил член российской делегации Григорий Карасин.
"Обсуждалось все - был интенсивный, сложный диалог, но он был очень полезен и для нас, и для американцев", - отметил Карасин.
По его словам, обсуждение охватывало широкий спектр вопросов, и хотя переговоры завершились, они будут продолжаться.
Особое внимание на переговорах было уделено привлечению международного сообщества к дальнейшим обсуждениям. Карасин подчеркнул, что к следующим этапам переговоров будут привлечены ООН и другие страны.
"Мы будем продолжать это делать, привлекая международное сообщество, прежде всего ООН и отдельные страны", - добавил он.
В целом, по словам российского сенатора, переговоры создали впечатление конструктивного диалога, который является важным и необходимым. Американцы, как отметил Карасин, также заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Согласно российским источникам Reuters, проект совместного заявления уже был направлен для утверждения в Москву и Вашингтон, и стороны планируют обнародовать его во вторник.
На фоне сложных переговоров между США и Россией, охватывающих различные международные вопросы, в Украине выразили свою позицию по привлечению Организации Объединенных Наций к дальнейшим обсуждениям.
По словам советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко, Украина не может диктовать, кого США или Россия будут привлекать к своим переговорам, ведь это вопрос их выбора.
"Поймите, что это же не наши переговоры (между США и РФ - ред.). Мы не можем влиять на формат. Мы же могли и не хотеть Беседу этого видеть, и не хотели видеть, возможно, кого-то другого", - сказал он.
Однако Лещенко также указал на потенциальные сложности, которые могут возникнуть из-за влияния России на ООН, в частности из-за ее права вето в Совете безопасности. Он предостерег, что использование этого рычага может значительно усложнить или даже заблокировать переговорный процесс.
"Поэтому если Россия предпочитает видеть там ООН, то это можно сказать, что у них есть какие-то рычаги влияния на ООН", - добавил он.
Напомним, что 23 марта, в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между США и делегациями Украины и России по завершению войны.
Во время встречи Киев и Вашингтон обсуждали прекращение огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства и остановки атак на украинские порты.
Кроме того, вчера США провели переговоры с российской стороной, которые длились около 12 часов. Вскоре стало известно, что планируются дополнительные переговоры с украинской делегацией.
В то же время в администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, хотя не исключают возможности смещения этого срока.
Сегодня стало известно, что США и Россия готовят совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Хотя содержание заявления пока не раскрывают, американская сторона в Эр-Рияде передала оптимистичные сигналы администрации Трампа о прогрессе в переговорах.
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