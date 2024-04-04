У Росії заявили, що Франція готова до переговорів щодо України, Париж заперечує, - Reuters

За два роки після вторгнення Москви в Україну Міністерство оборони Росії заявило, що в розмові між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і його російським колегою Сергієм Шойгу "було відзначено готовність до діалогу щодо України".

За його словами, відправною точкою для дискусій могли б стати переговори 2022 року між Росією та Україною в Туреччині, які закінчилися безрезультатно.

"Це неправда. Ми жодного разу не демонстрували готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", - заявило джерело у французькому уряді.

У французькому звіті про зустріч, першу з жовтня 2022 року й ініційовану Парижем, ідеться, що розмова йшла про підвищену терористичну загрозу після нападу в Москві, відповідальність за який узяла на себе ІДІЛ-К, філія "Ісламської держави".

У російській заяві також ідеться про те, що будь-яка ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні "безглузда", якщо в ній не братиме участі Росія. Київ запропонував провести "всесвітній саміт", але заявив, що Росія не буде запрошена.

Франко-російські відносини погіршилися останніми місяцями, коли Париж посилив свою підтримку України, включно з підписанням двосторонньої довгострокової угоди з безпеки та обіцянкою надіслати більше крилатих ракет дальнього радіусу дії.