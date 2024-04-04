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В России заявили, что Франция готова к переговорам по Украине, Париж отрицает, - Reuters

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В России после телефонных переговоров министра обороны Сергея Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню, что Париж выразил готовность вести диалог по Украине или обсуждать возможные мирные переговоры. Франция такое заявление отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спустя два года после вторжения Москвы в Украину Министерство обороны России заявило, что в разговоре между министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и его российским коллегой Сергеем Шойгу "была отмечена готовность к диалогу по Украине".

По его словам, отправной точкой для дискуссий могли бы стать переговоры 2022 года между Россией и Украиной в Турции, которые закончились безрезультатно.

"Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-либо подобному", - заявил источник во французском правительстве. 

Во французском отчете о встрече, первой с октября 2022 года и инициированной Парижем, говорится, что разговор шел о повышенной террористической угрозе после нападения в Москве, ответственность за которое взяла на себя ИГИЛ-К, филиал "Исламского государства".

В российском заявлении также говорится, что любая идея проведения встречи в Швейцарии по достижению мира в Украине "бессмысленна", если в ней не будет участвовать Россия. Киев предложил провести "всемирный саммит", но заявил, что Россия не будет приглашена.

Франко-российские отношения ухудшились в последние месяцы, когда Париж усилил свою поддержку Украины, включая подписание двустороннего долгосрочного соглашения по безопасности и обещание отправить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия.

 

Переговоры РФ и Франции

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Эта беседа между главами ведомств стала первой с октября 2022 года.

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