У Лаврова придумали цинічне виправдання захопленню областей України: що відомо

МЗС Росії як зазвичай, перекрутило реальну ситуацію і звинуватило українських військових в атаці на мирне населення міста Олешки в окупованій частині Херсонської області.

У відомстві заявили, що Сили оборони буцімто завдали удар по торговому ринку в Олешках, в результаті чого начебто 7 людей загинули і ще 20 отримали поранення. За його словами, був навіть не один, а навіть два удари за допомогою БПЛА.

Виправдовуючись цією вигадкою, МЗС Росії вкотре заявило, що Україна не має права на повернення своїх територій, а Москва, мовляв, не збирається їх видавати.

"Абсолютно очевидно, що за безпідставними претензіями (Києва - ред.) стоїть так зване відновлення України в кордонах 1991 року. Звісно, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", - наголосили в МЗС.

Що насправді відбулося в Олешках

Насправді в Олешках українські оборонці завдали точкового удару FPV-дронами по російських військових, які ховалися серед цивільних на ринку.

Як повідомив Telegram-канал WarArchivе, ЗСУ виявили місце перебування російських солдатів, які прикривалися присутністю цивільних. Щоб уникнути жертв серед мирного населення, українські сили використали FPV-камікадзе для точкових ударів. У результаті місце перебування ворога знищено, а ЗСУ ліквідували 5 окупантів, які спокійно курили сигарети.

Зазначається, що з цивільних ніхто не загинув, але росіяни використали цей епізод, щоб знову набрехати всьому світові й прикрити власну необачність.