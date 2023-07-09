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У Росії заявили про ракетну атаку на Брянську область

Фото: У Росії заявили про ракетну атаку на Брянську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Брянську область Росії нібито було здійснено ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза в Telegram.

"Сьогодні силами ППО Збройних сил РФ було збито дві ракети. Унаслідок падіння однієї з ракет повністю зруйновано пилораму в селищі Битош", - заявив він.

За словами губернатора, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

Фото: У Росії заявили про ракетну атаку на Брянську область (t.me/astrapress)

"Бавовна" у Росії

Останнім часом у різних містах Росії все частіше повідомляють про якісь вибухи, роботу ППО, збиті безпілотники, а також пожежі.

Так, 8 липня у російському Воронежі чули звуки вибухів. Губернатор заявив, що на підльоті до міста нібито виявили та знищили два дрони.

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