У Росії заявили про "провокацію з біозброєю": звинувачують Україну та приплели птахів

За словами Кирилова, сценарій такої "провокації проти Росії" нібито відпрацювали на тренінгу у серпні-вересні у Львові.

"Задум" буцімто включає появу "інфекційного захворювання на вірус грипу птахів" на Миколаївщині, у якому далі "звинуватять Росію".

Окрім того, у РФ нафантазували, що провокацію готували за підтримки Великої Британії. Модератором заходу нібито була Філіпа Ленцос, член керівної ради з біобезпеки Британії. А участь у ньому "брали" співробітники СБУ та українські чиновники.

Вигадки росіян

Зазначимо, що звинувачення України у тих чи інших "провокаціях" є звичним стилем РФ.

Так, минулого року російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито ядерні загрози з боку України. Він зателефонував західним колегам і попередив про підготовку провокації з "брудною бомбою".

Російські ЗМІ протягом години поширили новини про дзвінки Шойгу з домислами про те, що Україна нібито готується підірвати таку бомбу, щоб звинуватити Москву у застосуванні зброї масового ураження та налаштувати проти неї весь світ.