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У Росії заявили про "провокацію з біозброєю": звинувачують Україну та приплели птахів

Фото: у Росії заявили про "провокацію з біозброєю" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов звинуватив СБУ та Нацполіцію України у так званій підготовці до "проведення провокацій із біологічною зброєю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Кирилова, сценарій такої "провокації проти Росії" нібито відпрацювали на тренінгу у серпні-вересні у Львові.

"Задум" буцімто включає появу "інфекційного захворювання на вірус грипу птахів" на Миколаївщині, у якому далі "звинуватять Росію".

Окрім того, у РФ нафантазували, що провокацію готували за підтримки Великої Британії. Модератором заходу нібито була Філіпа Ленцос, член керівної ради з біобезпеки Британії. А участь у ньому "брали" співробітники СБУ та українські чиновники.

Вигадки росіян

Зазначимо, що звинувачення України у тих чи інших "провокаціях"  є звичним стилем РФ. 

Так, минулого року російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито ядерні загрози з боку України. Він зателефонував західним колегам і попередив про підготовку провокації з "брудною бомбою".

Російські ЗМІ протягом години поширили новини про дзвінки Шойгу з домислами про те, що Україна нібито готується підірвати таку бомбу, щоб звинуватити Москву у застосуванні зброї масового ураження та налаштувати проти неї весь світ.

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