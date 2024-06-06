У Росії заявили про пожежу також на нафтобазі у Бєлгородської області через удар дрона

За словами російського чиновника, нафтобаза була атакована дроном-камікадзе.

"Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів", - розповів він.

Також Гладков додав, що займання нібито було "оперативно ліквідовано", і що ніхто не постраждав.

"Чотирма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", - йдеться в його публікації у Telegram.

Атаки по нафтооб'єктах у РФ 6 червня

Зазначимо, перед тим цієї ночі стало відомо про потужну пожежу на Навошахтинському нафтопереробному заводі, що розташований у Ростовській області в Росії.

Представник місцевої влади розповів, що цей об'єкт також зазнав атаки із застосуванням безпілотників. А в мережі розповіли про роботу ППО у регіоні та про вибухи в районі цього НПЗ.

За словами ростовського губернатора, для гасіння пожежі на НПЗ було залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки, і що з вогнем також хочуть боротися із допомогою пожежного поїзда.