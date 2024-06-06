В России заявили о пожаре также на нефтебазе в Белгородской области из-за удара дрона

В Белгородской области (РФ) этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По словам российского чиновника, нефтебаза была атакована дроном-камикадзе.
"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", - рассказал он.
Также Гладков добавил, что возгорание якобы было "оперативно ликвидировано", и что никто не пострадал.
"Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - говорится в его публикации в Telegram.
Отметим, перед этой ночью стало известно о мощном пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Ростовской области в России.
Представитель местных властей рассказал, что этот объект также подвергся атаке с применением беспилотников. А в сети рассказали о работе ПВО в регионе и о взрывах в районе этого НПЗ.
По словам ростовского губернатора, для тушения пожара на НПЗ было привлечено около 120 человек и 15 единиц техники, и с огнем также хотят бороться с помощью пожарного поезда.
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