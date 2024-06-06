В России заявили о пожаре также на нефтебазе в Белгородской области из-за удара дрона

По словам российского чиновника, нефтебаза была атакована дроном-камикадзе.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", - рассказал он.

Также Гладков добавил, что возгорание якобы было "оперативно ликвидировано", и что никто не пострадал.

"Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - говорится в его публикации в Telegram.

Атаки по нефтеобъектам в РФ 6 июня

Отметим, перед этой ночью стало известно о мощном пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Ростовской области в России.

Представитель местных властей рассказал, что этот объект также подвергся атаке с применением беспилотников. А в сети рассказали о работе ПВО в регионе и о взрывах в районе этого НПЗ.

По словам ростовского губернатора, для тушения пожара на НПЗ было привлечено около 120 человек и 15 единиц техники, и с огнем также хотят бороться с помощью пожарного поезда.