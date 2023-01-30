У Росії заявили про перекидання додаткових сил до українського кордону: куди саме

У Росії заявили, що найближчим часом до Курської області прибуде додатковий контингент військових нібито "для виконання завдань із захисту кордону".

Про це заявив нубернатор Курської області Роман Старовойт, передає РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

"Доручення дані, необхідно надати всебічну підтримку щодо прийому та розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якнайшвидше приступили до виконання завдань щодо захисту державного кордону та забезпечення безпеки Курської області", - заявив Старовойт.

Раніше в РНБО заявили, що після "настання" окупантів у Запорізькій області, російські пропагандисти вирішили не зменшувати обертів і розповіли про "наступ" і на Харківському напрямку. Але там зазначили, що це не більше ніж фейк.

Також аналітики ISW зазначали, що РФ може провести кілька етапів наступальних операцій. Ці етапи, найімовірніше, вимагатимуть від шести до 12 місяців, проте малоймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції.

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