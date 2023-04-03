У Росії заявили про передачу п'ятьох поранених солдатів Україні
Росія сьогодні, 3 квітня, ймовірно, передала Україні п'ятьох поранених військовослужбовців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це "ТАСС" заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.
"Сьогодні в Україну репатрійовано п'ятеро поранених військовослужбовців ЗСУ. Продовжуємо роботу в цьому напрямку", - заявила вона.
Чиновниця країни-агресора також додала, що наприкінці березня Україна передала Росії п'ятьох поранених солдатів.
Варто зауважити, що офіційної інформації від представників України про передачу поранених солдатів наразі немає.
Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що Україна повернула Росії всіх тяжко поранених солдатів, які потрапили в полон з початку повномасштабного вторгнення.
Також ми писали, що 8 березня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими.
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