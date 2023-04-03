У Росії заявили про передачу п'ятьох поранених солдатів Україні

Як повідомляє РБК-Україна , про це " ТАСС " заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Варто зауважити, що офіційної інформації від представників України про передачу поранених солдатів наразі немає.

Чиновниця країни-агресора також додала, що наприкінці березня Україна передала Росії п'ятьох поранених солдатів.

"Сьогодні в Україну репатрійовано п'ятеро поранених військовослужбовців ЗСУ. Продовжуємо роботу в цьому напрямку", - заявила вона.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що Україна повернула Росії всіх тяжко поранених солдатів, які потрапили в полон з початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що 8 березня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими.

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