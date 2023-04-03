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В России заявили о передаче пятерых раненых солдат Украине

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 16:51
В России заявили о передаче пятерых раненых солдат Украине Иллюстративное фото: в России заявили о передаче пятерых раненых солдат Украине (t.me/OP_UA)
Автор: Иван Носальский

Россия сегодня, 3 апреля, вероятно, передала Украине пятерых раненых военнослужащих.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "ТАСС" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня в Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", - заявила она.

Чиновница страны-агрессора также добавила, что в конце марта Украина передала России пятерых раненых солдат.

Стоит заметить, что официальной информации от представителей Украины о передаче раненых солдат пока нет.

Напомним, 24 марта стало известно, что Украина вернула России всех тяжелораненых солдат, которые попали в плен с начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что 8 марта между Украиной и Россией произошел очередной обмен пленными.

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