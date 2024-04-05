Фото: у Росії заявили про "падіння" дрона в районі нафтобази в Підмосков'ї (t.me/bazabazon)

У Росії заявили, що БПЛА "упав" у районі нафтобази у Підмосков'ї. Він нібито міг "зачепитися" за дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Baza".

"Безпілотник літакового типу виявили вдень 4 квітня в полі за 150 метрів від нафтоналивної бази "Новосілки", що належить "Лукойлу", - йдеться у повідомленні. У БПЛА було відірвано крило, він, нібито, не здетонував - можливо, апарат зачепився крилом за дерева і не долетів до мети. За даними Baza, до місця падіння безпілотника викликали співробітників ФСБ. "Вибухотехніки знищили його ввечері того ж дня", - заявили в Telegram-каналі.