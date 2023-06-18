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У Росії заявили про обстріл цукрового заводу в Курській області

Фото: У Росії заявили про обстріл цукрового заводу в Курській області
Автор: Валерія Поліщук

У Росії заявили про нібито обстріл цукрового заводу, який розташований на території Курської області.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Три населені пункти Глушківського району зазнали обстрілу з боку ЗСУ. На щастя, постраждалих немає", - заявив він.

При цьому додав, що в селищах Теткине і Попово-Лежачі нібито було 10 "прильотів".

"У результаті є пошкодження на цукровому заводі. Житлові будинки не постраждали", - заявив він.

Фото: У Росії заявили про обстріл цукрового заводу в Курській області (t.me/kurskbomond)

Атаки дронів у Росії

Останнім часом у Росії почастішали атаки безпілотниками, які стали звичайним явищем. Зокрема, у Курській області збили дрон, який, як заявила місцева влада, нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Причому ці атаки відбуваються не лише у прикордонних районах, а й у Москві. Досить пригадати недавню атаку російської столиці десятками безпілотників і на Кремль.

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