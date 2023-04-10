У Росії заявили про новий обмін полоненими з Україною

У понеділок, 10 квітня, Міністерство оборони РФ заявило про черговий нібито обмін військовополоненими між Україною і Росією. Москва повернула 106 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС" .

"10 квітня в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 106 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - заявили у ворожому відомстві.

Зазначимо, що українська сторона поки не підтвердила обмін полоненими з Росією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 3 квітня додому з російського полону повернули десятьох захисників України та двох цивільних.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що Україна залучила до обміну полоненими шпигунів РФ із УПЦ МП.

Росія відмовилася обміняти всіх полонених мусульман на честь Рамадану.

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