В России заявили о новом обмене пленными с Украиной

В понедельник, 10 апреля, Министерство обороны РФ заявило об очередном якобы обмене военнопленными между Украиной и Россией. Москва вернула 106 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "ТАСС" .

"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили во вражеском ведомстве.

Отметим, что украинская сторона пока не подтвердила обмен пленными с Россией.

Напомним, ранее стало известно, что 3 апреля домой из российского плена вернули десятерых защитников Украины и двух гражданских.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украина задействовала в обмене пленными шпионов РФ из УПЦ МП.

При этом Россия отказалась обменять всех пленных мусульман в честь Рамадана.

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