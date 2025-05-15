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У Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та "можливих компромісів"

Четвер 15 травня 2025 16:59
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У Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та "можливих компромісів" Фото: помічник російського диктатора Володимир Мединський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська делегація готова до відновлення переговорів з Україною у Стамбулі та обговорення "можливих компромісів".

Про це заявив голова делегації РФ на переговорах у Стамбулі, помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Російська делегація готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів, їх обговоренню", - сказав Мединський.

Він додав, що у російської делегації "робочий настрій присутній".

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Туреччини, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, який, ігноруючи пропозицію про припинення вогню, запропонував відновити прямі переговори України та РФ у Стамбулі.

Однак, як повідомляють російські представники та ЗМІ, Путін навряд чи приїде на переговори. Диктатор відправи у Стамбул свою делегацію.

Джерела видання WSJ заявляли, що українська делегація може обговорити з представниками РФ припинення вогню. Поки зустріч не була офіційно підтверджена.

Детальніше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - у матеріалі РБК-Україна.

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