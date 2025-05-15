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В России заявили о готовности к переговорам с Украиной и "возможным компромиссам"

Четверг 15 мая 2025 16:59
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В России заявили о готовности к переговорам с Украиной и "возможным компромиссам" Фото: помощник российского диктатора Владимир Мединский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская делегация готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле и обсуждению "возможных компромиссов".

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Российская делегация готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможным компромиссам, их обсуждению", - сказал Мединский.

Он добавил, что у российской делегации "рабочий настрой присутствует".

Переговоры в Стамбуле

Напомним, сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Турцию, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, который, игнорируя предложение о прекращении огня, предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле.

Однако, как сообщают российские представители и СМИ, Путин вряд ли приедет на переговоры. Диктатор отправит в Стамбул свою делегацию.

Источники издания WSJ заявляли, что украинская делегация может обсудить с представителями РФ прекращение огня. Пока встреча не была официально подтверждена.

Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции - в материале РБК-Украина.

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