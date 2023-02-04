У Росії заявили про черговий обмін полоненими

Міноборони Росії заявили про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК.
За інформацією російської сторони, їм удалося звільнити групу осіб "чутливої категорії". Також там стверджують, що обмін став можливим завдяки посередництву влади ОАЕ.
Зазначимо, що українська сторона наразі не підтвердила обміну. Тому поки що незрозуміло скільки військових вдалося звільнити Україні.
Раніше повідомлялося, що Україні вдалося повернути тіла близько 150 українських воїнів. Поки що це був один із найбільших обмінів.
Також учора ми писали, що український омбудсмен Дмитро Лубинець у Стамбулі провів зустріч із своїм турецьким колегою Шерефом Малкочем. Сторони обговорили визволення українців із російського полону.
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