ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знову почала збивати балістику

09:50 27.08.2026 Чт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити за ніч?
aimg Тетяна Степанова
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знову почала збивати балістику Ілюстративне фото: сили ППО збили 233 ворожі цілі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами різних типів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема 7 балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • двома протикорабельними ракетами "Онікс" із ТОТ АР Крим;
  • балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Брянської та Курської обл. РФ;
  • 258 ударними безпілотниками типу Shahed (близько третини - реактивні), "Гербера", S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено:

  • протикорабельну ракету "Онікс";
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 3 S8000 "Бандероль";
  • 222 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Обстріл України 27 серпня

Нагадаємо, Росія вночі 27 серпня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під атакою перебували Одеса, Київ, Харків, Полтавщина та інші регіони.

Зокрема, у Харкові дрон влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку, постраждав чоловік 30 років.

У Полтавській області був удар по промислових підприємствах Кременчуцького району та об'єкту енергетики на Миргородщині, без світла лишилися 7 населених пунктів.

Одесу атакували понад 7 годин: пошкоджено 16-поверхівку, два навчальні заклади, приватний будинок, елеватор, гаражі та авто.

У Києві уламки збитих дронів пошкодили двір та навчальний заклад, у Броварському районі на Київщині горять склади.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ, - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають