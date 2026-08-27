Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знову почала збивати балістику

У ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами різних типів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема 7 балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено:

Обстріл України 27 серпня

Нагадаємо, Росія вночі 27 серпня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під атакою перебували Одеса, Київ, Харків, Полтавщина та інші регіони.

Зокрема, у Харкові дрон влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку, постраждав чоловік 30 років.

У Полтавській області був удар по промислових підприємствах Кременчуцького району та об'єкту енергетики на Миргородщині, без світла лишилися 7 населених пунктів.

Одесу атакували понад 7 годин: пошкоджено 16-поверхівку, два навчальні заклади, приватний будинок, елеватор, гаражі та авто.

У Києві уламки збитих дронів пошкодили двір та навчальний заклад, у Броварському районі на Київщині горять склади.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ, - у матеріалі РБК-Україна.