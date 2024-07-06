У Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край

У ніч з 5 на 6 липня атак безпілотників зазнали три райони Краснодарського краю РФ. Внаслідок атак було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.
Про це заявив оперштаб регіону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони.
У Єйську безпілотники нібито збила російська ППО. "Незначні пошкодження" нібито внаслідок падіння уламків отримала вежа стільникового зв'язку.
У станиці Павловській "після падіння фрагментів БПЛА" на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива.
У станиці Ленінградській внаслідок атаки БПЛА також спалахнув резервуар з паливом.
За попередньою інформацією оперштабу, постраждалих немає.
Нагадаємо, у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) в ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі.
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