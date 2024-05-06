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У Росії заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є загиблі та постраждалі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії знову заявили про чергову атаку дронів на Бєлгородську область. Повідомляють про загиблих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперштабу Бєлгородської області у Telegram.

Безпілотники нібито атакували машини ДК "Агро-Білгір'я", що перевозили співробітників свинокомплексу. Інцидент стався в районі села Березівка Борисівського району.

За попередніми даними штабу, загинули шестеро осіб. Водночас унаслідок атаки безпілотників постраждали нібито 35 осіб.

Атаки дронів на РФ

Останніми місяцями Росія стрясається хвилею надзвичайних подій. Загадкові пожежі, вибухи і диверсії стають дедалі частішими, охоплюючи різні регіони країни.

27 квітня стало відомо, що співробітники СБУ атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ. Унаслідок ударів тимчасово припинив роботу Слов'янський нафтопереробний завод.

Унаслідок безперервних ударів по НПЗ, у Росії виник дефіцит палива, а також зросли ціни на бензин і дизель.

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