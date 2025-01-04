В России заявили об атаке на аэродром "Балтимор" в Воронеже

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Издание, ссылаясь на экстренные службы Воронежской области, пишет, что аэродром "Балтимор" 2 января атаковали по меньшей мере пять дронов. Все беспилотники якобы были сбиты.

Astra также отмечает, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. В сети сообщали о взрывах в регионе.

Местный губернатор заявил, что в Воронеже и пригороде якобы было ликвидировано не менее пяти беспилотников. По его словам, в Воронеже якобы упали несколько беспилотников на территорию жилых домов.

скриншот google.com/maps