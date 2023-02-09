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У Росії заявили про "атаки безпілотників" на Брянську область

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Брянська область, Четвер 09 лютого 2023 08:19
У Росії заявили про "атаки безпілотників" на Брянську область Фото: в Росії заявили про "атаки безпілотників" на Брянську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Брянській області ця ніч та ранок виявилися неспокійними. Влада регіону заявила про так звані "атаки безпілотників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, що атакували, збиті всі дев'ять", - пише Богомаз.

Також він повідомив, що постраждалих внаслідок "атаки" чи руйнувань немає, а вже згодом заявив про повторну "хвилю".

"Системами ППО ЗС РФ відбито ще одну атаку ЗСУ.... БПЛА було збито. Постраждалих та руйнувань немає", - заявив вранці Богомаз.

Нагадаємо, нещодавно губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз також повідомляв про так званий "обстріл одного із районів міського округу".

Додамо, що 14 січня росіяни повідомляли про "атаку" на одну з найбільших електропідстанцій Брянська.

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