В Росії засудили до 20 років українського військового за спробу висадки в Криму

Згідно із даними росЗМІ, йдеться про Олександра Любаса.

Окрім звинувачень у спробі висадки на окупованому РФ Кримському узбережжі, росіяни звинуватили його у нападі на російських військових.

Російське інформаційне агентство назвало засудженого "учасником спецпідрозділу" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Також зазначається, що окупанти інкримінували йому нібито "незаконний перетин кордону", "зберігання і контрабанду зброї", "теракт" та "навчання з метою терористичної діяльності".

Повідомляється, що затримання Любаса окупантами сталося восени минулого року під час перестрілки між співробітниками ФСБ Росії та українськими військовослужбовцями. Йдеться, що він опинився в полоні після того, як начебто впав у воду під час маневру на гідроциклі. Російський суд стверджує, що Любас нібито зізнався у належності до ГУР і розповів про висадку групи з 16 диверсантів з Одеської області, яка сталася торік.

Пропагандистські російські медіа та канали у Telegram спочатку заявляли, що затриманий був нібито підполковником 93-ї механізованої бригади ЗСУ, проте пізніше з’ясувалося, що насправді у російський полон потрапив уродженець Волинської області Олександр Любас.

Спецоперація ГУР 4 жовтня 2023 року у Криму

Торік, 4 жовтня, Міноборони РФ заявила, що вночі українські розвідники на катері та гідроциклах "намагалися висадитися в районі мису Тарханкут", що знаходиться в окупованому Криму. Після цього було розпочато бій за участю російських прикордонників та авіації.

Після окупанти заявили про взяття у полон одного українського військовослужбовця. Пізніше, 12 жовтня, начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю українським журналістам підтвердив, що операція дійсно відбулася. Він повідомив, що одного пораненого українського солдата росіянам дійсно вдалося взяти у полон.