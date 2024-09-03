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В Росії засудили до 20 років українського військового за спробу висадки в Криму

Фото: Олександр Любас (росЗМІ)
Автор: Ніна Єланська

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця до 20 років ув’язнення. Його звинуватили у спробі висадки на територію окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інформаційне агентство "ТАСС".

Згідно із даними росЗМІ, йдеться про Олександра Любаса.

Окрім звинувачень у спробі висадки на окупованому РФ Кримському узбережжі, росіяни звинуватили його у нападі на російських військових.

Російське інформаційне агентство назвало засудженого "учасником спецпідрозділу" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Також зазначається, що окупанти інкримінували йому нібито "незаконний перетин кордону", "зберігання і контрабанду зброї", "теракт" та "навчання з метою терористичної діяльності".

Повідомляється, що затримання Любаса окупантами сталося восени минулого року під час перестрілки між співробітниками ФСБ Росії та українськими військовослужбовцями. Йдеться, що він опинився в полоні після того, як начебто впав у воду під час маневру на гідроциклі. Російський суд стверджує, що Любас нібито зізнався у належності до ГУР і розповів про висадку групи з 16 диверсантів з Одеської області, яка сталася торік.

Пропагандистські російські медіа та канали у Telegram спочатку заявляли, що затриманий був нібито підполковником 93-ї механізованої бригади ЗСУ, проте пізніше з’ясувалося, що насправді у російський полон потрапив уродженець Волинської області Олександр Любас.

Спецоперація ГУР 4 жовтня 2023 року у Криму

Торік, 4 жовтня, Міноборони РФ заявила, що вночі українські розвідники на катері та гідроциклах "намагалися висадитися в районі мису Тарханкут", що знаходиться в окупованому Криму. Після цього було розпочато бій за участю російських прикордонників та авіації.

Після окупанти заявили про взяття у полон одного українського військовослужбовця. Пізніше, 12 жовтня, начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю українським журналістам підтвердив, що операція дійсно відбулася. Він повідомив, що одного пораненого українського солдата росіянам дійсно вдалося взяти у полон.

Нагадаємо, у ГУР оприлюднювали відео бою, який стався між українськими військовими та російськими загарбниками 4 жовтня на західному узбережжі Криму.

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