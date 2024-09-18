У Росії запустили реєстр електронних повісток, але працює він не скрізь і зі збоями

У Росії запустили сайт реєстру електронних повісток. Але він працює лише в декількох регіонах і в роботі фіксують проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Зазначається, що сайт Реестрповесток.рф у тестовому режимі запустили у трьох регіонах - Сахалінській та Рязанській областях, а також у Республіці Марій Ел.

Місцеві ЗМІ писали, що сайт реєстру повинен був запрацювати 15 вересня. Але у перші дні були невідомі збої, тому сайт не відкривався. Портал став доступним 18 вересня.

Перевірити наявність повісток можуть мешканці тестових регіонів, які мають підтверджений обліковий запис на російському державному порталі "Госуслуги". У реєстрі військового обліку, серед іншого, мають відображатися відомості про повістки до військкомату. Повістка буде вважатися врученою через сім днів з дати розміщення в реєстрі.

Призовнику закриватимуть виїзд з території Росії після доставки повістки. Якщо протягом 20 діб призовник не прийде до військкомату, до нього будуть застосовуватися інші обмеження, наприклад, заборона зареєструватися як підприємець та на видачу кредитів.