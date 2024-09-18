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У Росії запустили реєстр електронних повісток, але працює він не скрізь і зі збоями

Москва, Середа 18 вересня 2024 15:30
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У Росії запустили реєстр електронних повісток, але працює він не скрізь і зі збоями Фото: у Росії запустили реєстр електронних повісток (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії запустили сайт реєстру електронних повісток. Але він працює лише в декількох регіонах і в роботі фіксують проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Зазначається, що сайт Реестрповесток.рф у тестовому режимі запустили у трьох регіонах - Сахалінській та Рязанській областях, а також у Республіці Марій Ел.

Місцеві ЗМІ писали, що сайт реєстру повинен був запрацювати 15 вересня. Але у перші дні були невідомі збої, тому сайт не відкривався. Портал став доступним 18 вересня.

Перевірити наявність повісток можуть мешканці тестових регіонів, які мають підтверджений обліковий запис на російському державному порталі "Госуслуги". У реєстрі військового обліку, серед іншого, мають відображатися відомості про повістки до військкомату. Повістка буде вважатися врученою через сім днів з дати розміщення в реєстрі.

Призовнику закриватимуть виїзд з території Росії після доставки повістки. Якщо протягом 20 діб призовник не прийде до військкомату, до нього будуть застосовуватися інші обмеження, наприклад, заборона зареєструватися як підприємець та на видачу кредитів.

Мобілізація в Росії

В Росії офіційно не оголошували нову хвилю мобілізації. Попри це, кремлівський режим набирає в окупаційні війська новобранців. Зокрема, у регіонах діє рекрутинг для контрактників. Також залучаються іноземці.

Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив кількість армії РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Це на 1,5 млн більше, ніж було до цього.

Військовий експерт у коментарі РБК-Україна пояснив, чому диктатор вирішив збільшити чисельність армії РФ.

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