У Росії заочно заарештували суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду Хайкеля Бен Махфуда. Він видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".
Як повідомляється, у Росії стосовно судді порушили кримінальну справу за статтею про "незаконне взяття під варту". Суддю МКС оголосили в міжнародний розшук.
У червні 2024 року Бен Махфуд і двоє інших суддів МКС Розаріо Сальваторе Айтала і Серхіо Херардо Угальде Годінес видали ордер на арешт Шойгу та Герасимова.
Російських воєначальників звинуватили у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через те, що армія РФ завдавала ударів по енергетичних об'єктах України.
Нагадаємо, у червні цього року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.
Ордери пов'язані з війною в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.
Палата попереднього провадження визнала, що є розумні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані ЗС РФ по українській електротехнічній інфраструктурі. Протягом цього періоду часу російськими окупантами було завдано велику кількість ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях на території України.
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