У Росії заочно заарештували суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Як повідомляється, у Росії стосовно судді порушили кримінальну справу за статтею про "незаконне взяття під варту". Суддю МКС оголосили в міжнародний розшук.

У червні 2024 року Бен Махфуд і двоє інших суддів МКС Розаріо Сальваторе Айтала і Серхіо Херардо Угальде Годінес видали ордер на арешт Шойгу та Герасимова.

Російських воєначальників звинуватили у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через те, що армія РФ завдавала ударів по енергетичних об'єктах України.