RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В России заочно арестовали судью МУС, который выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Фото: Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда. Он выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Как сообщается, в России в отношении судьи возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном заключении под стражу".

В июне 2024 Бен Махфуд и двое других судей МУС Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордер на арест Шойгу и Герасимова.

Российских военачальников обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за того, что армия РФ наносила удары по энергетическим объектам Украины.

Ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Напомним, в июне этого года Палата предварительного производства Международного уголовного суда издала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Ордеры связаны с войной в Украине за вероятные международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года.

Палата предварительного производства признала, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСРоссийская ФедерацияСергей ШойгуВалерий Герасимов