В России заочно арестовали судью МУС, который выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Как сообщается, в России в отношении судьи возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном заключении под стражу".

В июне 2024 Бен Махфуд и двое других судей МУС Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордер на арест Шойгу и Герасимова.

Российских военачальников обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за того, что армия РФ наносила удары по энергетическим объектам Украины.