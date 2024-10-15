Росії не залякати НАТО погрозами, - Рютте

"Послання (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу", - заявив Рютте.

Агентство уточнює, що генсек сказав ці слова у понеділок, виступаючи в казармах Клей - американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії, яка отримала назву "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України" (NSATU), яка поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву.

Зокрема, цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого дому критика НАТО Дональда Трампа. Проте, дипломати визнають, що передача координації військової допомоги НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що США є домінуючою державою в Альянсі та постачають Україні більшу частину озброєнь.

Виступаючи в одному з 12 зелених наметів, у яких розміститься NSATU, Рютте звернувся до союзних військ із більш ніж десятка країн, які вже працюють над місією, які пізніше перемістяться до сусіднього ангару і будуть доповнені українськими військами.

Очікується, що загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE у Бельгії та у логістичних центрах у Польщі та Румунії.

На базі у Вісбадені також знаходиться американський підрозділ, який відповідає за ракети далекого радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року, щоб протистояти загрозі, яку, на думку обох країн, представляють російські ракети, розміщені поблизу Калінінграда, приблизно за 500 кілометрів від Берліну.

Під час свого першого візиту до Німеччини у якості глави НАТО, Рютте привітав цей крок, який був засуджений як провокація з боку Росії та викликав гарячі дебати в Соціал-демократичній партії канцлера Олафа Шольца.

Також він заявив, що для НАТО вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

"Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники", - заявив він.