У Росії закриють дві колонії, бо майже всіх в'язнів відправили на війну

Зазначається, що найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

Денисов виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.

Щоправда, Денисов одразу визнав, що пов'язано це з тим, що самих ув'язнених стало менше, і через це навіть доводиться закривати самі колонії. Він уточнив, що "разове велике скорочення кількості засуджених" відбулося в умовах війни РФ проти України.

Колонії з часом знову можуть відкрити

Видання пише, що в Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму.

Денисов упевнений, що закриття колоній - тимчасове явище і потім їх знову доведеться відкривати.

Він додав, що "війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася".

Росія використовує ув'язнених для війни проти України