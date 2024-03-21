У Росії закриють дві колонії, бо майже всіх в'язнів відправили на війну

У Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.
Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Зазначається, що найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ.
Денисов виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.
Щоправда, Денисов одразу визнав, що пов'язано це з тим, що самих ув'язнених стало менше, і через це навіть доводиться закривати самі колонії. Він уточнив, що "разове велике скорочення кількості засуджених" відбулося в умовах війни РФ проти України.
Видання пише, що в Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму.
Денисов упевнений, що закриття колоній - тимчасове явище і потім їх знову доведеться відкривати.
Він додав, що "війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася".
РФ почала вербувати ув'язнених у перший рік повномасштабного вторгнення. Цим займався засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
Однак після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх ув'язнених, які служили в ПВК "Вагнера", щоб підпорядкувати собі залишки найманців і посилити свою роль як внутрішнього органу безпеки.
Нещодавно стало відомо, що Міноборони Росії почало вербувати жінок у в'язницях і пропонує їм вирушити на війну проти України як штурмовиків або снайперів.
А днями Держдума РФ підтримала законопроєкти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ. Таким чином ґвалтівники зможуть вирушати на війну в Україну.
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