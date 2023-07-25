Для Росії закривають один з останніх каналів виведення коштів за кордон, - Єрмак

"Один з останніх доступних росіянам каналів з виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмову приймати платежі з Росії через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД", - написав він.

За словами Єрмака, перекази за кордон через систему "Юністрим", яка до війни забезпечувала щонайменше до 40% таких операцій, вже призупинили три грузинські банки - TBC bank, Bank of Georgia та Liberty bank. Останні два банки - найбільші у країні за розмірами активів.

Він додав, що у Вірменії з "Юністрим" відмовилися працювати 4 з 18 банків. Водночас у Казахстані прийом та відправлення грошей через російську платіжну систему більше не проводить державний поштовий оператор "Казпошта".

В Узбекистані від роботи з "Юністрим" відмовилися "Іпотека-Банк", "Капіталбанк" та "Халк-Банк".

При цьому, як уточнив керівник ОП, сам "Юністрим" зупинив переведення до Грузії, Туреччини та Ізраїлю.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, країни Заходу регулярно вводять санкції проти Росії після того, як вона розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, вони пов'язані з експортними та імпортними можливостями РФ.

Також у рамках обмежень кілька російських банків уже відключили від системи SWIFT.

Минулого тижня США запровадили чергові антиросійські санкції. До списку потрапив банк "Юністрім".