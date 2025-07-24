Росії загрожує новий арбітраж: "Ощадбанк" вимагає компенсацій за збитки через війну

"Ощадбанк" надіслав Росії офіційну вимогу компенсувати збитки, понесені внаслідок втрати майна в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Москва порушила низку міжнародних зобов'язань.

В "Ощадбанку" пояснили, що в такий спосіб було зроблено перший крок, який необхідний для початку нового арбітражного процесу проти РФ. Якщо протягом шести місяців російська влада не надасть банку компенсацію за всі збитки, справу направлять до міжнародного арбітражного суду.

Раніше "Ощадбанк" уже виграв арбітражний спір проти Росії на 1,1 млрд доларів. Справа стосувалася компенсації збитків, яких було завдано внаслідок окупації Росією Криму 2014 року.

"Ми не очікуємо, що країна-агресор добровільно відшкодує завдані нею значні збитки. Ми готові до боротьби для захисту наших прав та отримання компенсації за втрачені нами інвестиції. Сьогодні було зроблено важливий крок у новій справі Сбербанку проти Росії", - розповів заступник голови правління "Ощадбанку" Арсен Мілютін.