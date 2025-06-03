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У Росії заговорили про третій раунд перемовин з Україною: поставили "дедлайн"

Фото: Переговори між РФ та Україною можуть відновитись до кінця червня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Росії заявили про можливий третій раунд переговорів. Місцем зустрічі може стати Стамбул.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Росія та Україна можуть провести третій раунд переговорів наприкінці червня в Стамбулі. 

За його словами, ключовим питанням зустрічі стане рух до стійкого припинення вогню.

"Саме цей рух до стійкого припинення вогню буде одним із ключових питань на третьому раунді. З великою ймовірністю він пройде там же у Стамбулі наприкінці місяця", - сказав Слуцький.

Він також наголосив, що Україна "має обмежений" час для розгляду російських умов та готовності до компромісу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Українська делегація в Стамбулі запропонувала конкретні дати для переговорів.

Усі ключові питання можуть бути вирішені лише на найвищому рівні - за участю лідерів країн. Можлива зустріч може відбутися за участю президента США Дональда Трампа.

Україна запропонувала російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня.

Переговори України та РФ

Вчора, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України і РФ. Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів.

В Росії після переговорів у Стамбулі 16 травня заявили, що зроблять так званий "меморандум", в якому викладуть своє бачення припинення вогню. Диктатор стверджував, що цей "меморандум" нібито має бути кроком до майбутнього мирного договору.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що українська сторона сьогодні не отримала відповіді на свій документ. І підтвердив, що не бачив до 2 червня проєкт "меморандуму".

Більш детально про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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