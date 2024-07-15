У Росії заборонили своїм військовим користуватись краденою технікою через страх відстеження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначили в ЦНС, такі дії вказують на широке розповсюдження мародерства на окупованих українських територіях. Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони. Одна з причин - це страх бути відстеженими.

Водночас ворог не забороняє своїм військовим мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти вигадали нову схему по "віджиму" житла у мешканців на окупованих територіях України

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