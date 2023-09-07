У Росії заарештували командира армії ППО, яка захищає Москву

За даними слідства, Огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Бєляцьким одержали від громадянки 500 тисяч рублів (а загалом вимагали 30 млн рублів) за "допомогу" з відчуженням на її користь ділянки, прилеглої до військової частини.

Зазначено, що йдеться про землю Міноборони РФ у підмосковних Долгопрудному і Лобні, яку хотіли виділити під забудову.

Бєляцький частково визнав провину і пішов на угоду зі слідством. Його відправили під домашній арешт. А Огієнко своєї провини не визнав. Він перебуватиме під вартою до 27 листопада.

Слідчі вирішили, що генерал, який має "великі зв'язки серед посадових осіб органів військового управління Міноборони Росії", може впливати на свідків, а у разі обрання м'якшого запобіжного заходу сховається від слідства і суду.

Огієнко обіймав посаду командира 1-го ордену Леніна армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення з 2021 року та був знятий з посади після порушення кримінальної справи.

ЗМІ викрили сюжет російських пропагандистів про ППО

Нещодавно російські пропагандисти оприлюднили сюжет про зенітні ракетні комплекси, які нібито захищають Москву від атак безпілотників. Як з’ясувалося, вони показали ЗРК біля резиденції диктатора Володимира Путіна.

У зйомках брав участь мер Москви Сергій Собянін. Він вихвалявся, що влада міста нібито "беззаперечно і в стислий термін" виконує всі прохання Міноборони РФ у питанні захисту столиці від атак з повітря.

Зокрема, у сюжеті показали будівництво нового майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1" у Москві. Як встановили журналісти, раніше там вже розміщували ці установки. Тоді вони разом з радарами стояли в чистому полі.

У "Радіо Свобода" уточнюють, що зараз позицію зенітних ракетних комплексів зробили стаціонарною, обнесли парканом і побудували подіуми для систем.

"Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово", - наголошують журналісти.