У Росії заарештували громадянина Казахстану за викрики "Слава Україні" у відділку поліції

Громадянина Казахстану арештували у Росії за слова "Слава Україні". Його помістили у СІЗО на 13 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Видання з посиланням на вирок суду зазначає, що громадянина Казахстану затримали у Свердловській області Росії 4 червня за лайку на вулиці. У відділку поліції чоловік, як зазначено на сайті суду, розмахував руками та кричав "Слава Україні".

Російські силовики склали на чоловіка протокол про дрібне хуліганство та демонстрацію "екстремістської" символіки. Суд визнав громадянина Казахстану винним за двома статтями на наступний день після затримання.

Йому призначили штраф у розмірі 500 рублів та 13 діб у СІЗО. Сам чоловік заявив, що викрикував "Слава Україні" у відділку поліції, бо нібито був у стані алкогольного сп'яніння.