У Ризі затримали хлопця, який на очах у поліції прославляв Путіна і армію Росії

Архівне фото: У Ризі затримали хлопця, який на очах у поліції прославляв Путіна (flickr com valstspolicija)

Наприкінці березня в столиці Латвії хлопець прославляв диктатора Володимира Путіна на очах у поліції. Правоохоронці почали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Наприкінці минулого тижня Держполіція почала кримінальний процес щодо юнака, який 28 березня у Ризі прославляв Путіна і військову агресію Росії", - йдеться в матеріалі. За інформацією поліції, підозрюваний вигукував російською мовою фрази, які прославляли Путіна, розуміючи, що це чують співробітники Ризької муніципальної поліції, які перебувають поруч, і перехожі. Інформацію передали Держполіції, у підсумку, п'яного юнака затримали. Наступного дня суд на прохання поліції залишив затриманого під арештом. У справі розпочато кримінальний процес.