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У Ризі затримали хлопця, який на очах у поліції прославляв Путіна і армію Росії

Рига, Четвер 04 квітня 2024 19:06
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У Ризі затримали хлопця, який на очах у поліції прославляв Путіна і армію Росії Архівне фото: У Ризі затримали хлопця, який на очах у поліції прославляв Путіна (flickr com valstspolicija)
Автор: Дмитро Браславський

Наприкінці березня в столиці Латвії хлопець прославляв диктатора Володимира Путіна на очах у поліції. Правоохоронці почали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Наприкінці минулого тижня Держполіція почала кримінальний процес щодо юнака, який 28 березня у Ризі прославляв Путіна і військову агресію Росії", - йдеться в матеріалі.

За інформацією поліції, підозрюваний вигукував російською мовою фрази, які прославляли Путіна, розуміючи, що це чують співробітники Ризької муніципальної поліції, які перебувають поруч, і перехожі.

Інформацію передали Держполіції, у підсумку, п'яного юнака затримали. Наступного дня суд на прохання поліції залишив затриманого під арештом. У справі розпочато кримінальний процес.

Ставлення Латвії до Росії на тлі війни в Україні

Латвія займає різку позицію щодо РФ, засуджує країну за її військову агресію проти України і закликає до посилення санкцій щодо Москви.

У дні голосування на "президентських виборах" на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1 001 людини. Частину з них вирішили вигнати з країни.

Також дипломата посольства РФ у Латвії внесли до списку осіб, чиє перебування на території країни є небажаним.

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