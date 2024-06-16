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В России арестовали гражданина Казахстана за слова "Слава Украине" в отделении полиции

Урал, Воскресенье 16 июня 2024 12:48
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В России арестовали гражданина Казахстана за слова "Слава Украине" в отделении полиции Фото: в России арестовали гражданина Казахстана по словам "Слава Украине" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Гражданин Казахстана был арестован в России за слова "Слава Украине". Его поместили в СИЗО на 13 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

Издание со ссылкой на приговор суда отмечает, что гражданин Казахстана задержан в Свердловской области России 4 июня за ругательства на улице. В отделении полиции мужчина, как отмечено на сайте суда, размахивал руками и кричал "Слава Украине".

Российские силовики составили на мужчину протокол о мелком хулиганстве и демонстрации "экстремистской" символики. Суд признал гражданина Казахстана виновным по двум статьям на следующий день после задержания.

Ему назначен штраф в размере 500 рублей и 13 суток в СИЗО. Сам мужчина заявил, что выкрикивал "Слава Украине" в отделении полиции, потому что якобы был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, во Франции задержали 18-летнего чеченца, подозреваемого в планировании терактов на Олимпийских играх.

Также недавно в столице Латвии был задержан фанат "русского мира". Парень на глазах у полиции восхвалял российского диктатора Владимира Путина.

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