В России арестовали гражданина Казахстана за слова "Слава Украине" в отделении полиции

Гражданин Казахстана был арестован в России за слова "Слава Украине". Его поместили в СИЗО на 13 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

Издание со ссылкой на приговор суда отмечает, что гражданин Казахстана задержан в Свердловской области России 4 июня за ругательства на улице. В отделении полиции мужчина, как отмечено на сайте суда, размахивал руками и кричал "Слава Украине".

Российские силовики составили на мужчину протокол о мелком хулиганстве и демонстрации "экстремистской" символики. Суд признал гражданина Казахстана виновным по двум статьям на следующий день после задержания.

Ему назначен штраф в размере 500 рублей и 13 суток в СИЗО. Сам мужчина заявил, что выкрикивал "Слава Украине" в отделении полиции, потому что якобы был в состоянии алкогольного опьянения.