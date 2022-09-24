ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії з'явилося ще чотири "іноземні агенти", у тому числі український журналіст

Новость на русском →
Москва, Субота 24 вересня 2022 05:31
У Росії з'явилося ще чотири "іноземні агенти", у тому числі український журналіст Фото: журналіст Роман Цимбалюк (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Російський мін'юст збільшив кількість фізосіб-"іноагентів" до 27, поповнивши відповідний реєстр чотирма прізвищами, зокрема прізвищем українського журналіста Романа Цимбалюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мін'юсту РФ.

Мін'юст стверджує, що усі четверо займаються політичною діяльністю, отримуючи при цьому фінансування чи іншу допомогу з України.

Цимбалюк 15 років працював у Москві, регулярно ставив питання президенту Путіну на щорічних пресконференціях, входив до числа журналістів, які щоденно спілкувалися з представником Кремля Дмитром Пєсковим. Він залишив Росію незадовго до початку збройного вторгнення до України.

Крім нього до списку потрапив Данило Кен - голова опозиційного "Альянсу вчителів", який виступав проти пропаганди війни на шкільних "Розмовах про головне", які стали обов'язковими у вересні цього року (раніше Кен був муніципальним депутатом у Петербурзі).

До реєстру потрапив і Дмитро Іванов - імовірно, відеоблогер kamikadze_d.

Четвертий новий "іноагент" - головний редактор видання Newsader, який працював на "Радіо Свобода".

Минулого тижня фізособою-"іноагентом" було оголошено пародиста і сатирика Максима Галкіна, який активно виступав проти російського збройного вторгнення. Як і інших включених до реєстру, що ведеться з квітня цього року, влада пов'язала його з Україною.

Нагадаємо, у Росії політичних емігрантів Гаррі Каспарова та Михайла Ходорковського також внесли до списку "іноземних агентів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю