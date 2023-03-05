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У Росії вже навесні можуть закінчитися ресурси для війни: Буданов назвав умову

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Неділя 05 березня 2023 16:10
У Росії вже навесні можуть закінчитися ресурси для війни: Буданов назвав умову Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть втратити свої ресурси для ведення війни, якщо вони навесні не досягнуть своїх цілей на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю USA Today.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов, коментуючи терміни завершення війни Росії проти України, заявляв, що на цьому етапі вже настала "70-та хвилина футбольного матчу".

Також ми писали, що, за словами головного радника головнокомандувача ЗСУ генерала Віктора Назарова, війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

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