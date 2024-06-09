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В Росії вперше вдалось уразити літак Су-57, - ГУР

Фото: російський літак Су-57 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Головне управління розвідки (ГУР) заявило про ураження новітньорого російського літака Су-57. Це відбулось вперше в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", - додали в ГУР.

Що відомо про літак

Як зазначають в ГУР, Су-57 - найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

"Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії", - констатують розвідники.

Ураження літаків РФ

Українські спецслужби постійно збивають російські літаки. Так, бійці 110-ї бригади ЗСУ збивають Су-25 РФ практично щотижня.

З "жирних" цілей варто згадати збиття А-50 та пошкодження Іл-22. Так, РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили Іл-22.

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