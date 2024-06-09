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В России впервые удалось поразить самолет Су-57, - ГУР

Фото: российский самолет Су-57 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Главное управление разведки (ГУР) заявило о поражении новейшего российского самолета Су-57. Это произошло впервые в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57", - говорится в сообщении.

По данным разведки, об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.

"На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня около него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения", - добавили в ГУР.

Что известно о самолете

Как отмечают в ГУР, Су-57 - самый современный истребитель России, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

На вооружении Воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов.

"Поражение Су-57 - первый такой случай в истории", - констатируют разведчики.

Поражение самолетов РФ

Украинские спецслужбы постоянно сбивают российские самолеты. Так, бойцы 110-й бригады ВСУ сбивают Су-25 РФ практически каждую неделю.

Из "жирных" целей стоит вспомнить сбитие А-50 и повреждение Ил-22. Так, РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22.


 

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