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У Росії розбився військовий літак Су-25

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Москва, Понеділок 10 жовтня 2022 17:54
У Росії розбився військовий літак Су-25 Фото: російський літак Су-25 розбився у Ростовській області РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 161.ru.

Су-25 вилетів з аеродрому в/год 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах РФ, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.

Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.

Нагадаємо, що вчора в Ростовській області впав літак Су-24 . За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Також раніше у мережі з'явилося відео знищення українськими військовими російського літака Су-34. Це сталося під час контрнаступу на сході України.

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