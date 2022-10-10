У Росії розбився військовий літак Су-25

У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 161.ru.

Су-25 вилетів з аеродрому в/год 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах РФ, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.

Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.